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NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

NBA ／安東尼昔寫雪城傳奇 15歲兒子收母校招生邀約

聯合新聞網／ udn記者陳元廷／綜合外電報導
NBA球星安東尼（左） 美聯社
NBA球星安東尼（左） 美聯社

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）昔日以超級大一新生之姿，拿到NCAA最傑出球員且率雪城大學拿到校史首冠，名滿全美。如今15歲兒子基揚（Kiyan）也走上老爸的籃球道路，而他的母校也向他正式提出招生邀約。

基揚在社群媒體證實自己收到雪城大學招生邀約消息，他上個週末才跟父親安東尼一起回到雪城欣賞美式足球校隊賽事，安東尼現身也引起現場騷動，球迷更鼓譟歡呼。基揚現就讀於紐約高中，他在2025年梯次大學男籃招牌暫居全美第62。

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