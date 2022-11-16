NBA ／安東尼昔寫雪城傳奇 15歲兒子收母校招生邀約
「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）昔日以超級大一新生之姿，拿到NCAA最傑出球員且率雪城大學拿到校史首冠，名滿全美。如今15歲兒子基揚（Kiyan）也走上老爸的籃球道路，而他的母校也向他正式提出招生邀約。
基揚在社群媒體證實自己收到雪城大學招生邀約消息，他上個週末才跟父親安東尼一起回到雪城欣賞美式足球校隊賽事，安東尼現身也引起現場騷動，球迷更鼓譟歡呼。基揚現就讀於紐約高中，他在2025年梯次大學男籃招牌暫居全美第62。
Beyond blessed to receive an offer from Syracuse University! #GOORANGE🍊🍊 pic.twitter.com/uBMq5Kwdv7— Kiyan Anthony (@kiyananthony) November 13, 2022
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