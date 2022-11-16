NBA ／末節力甩馬刺糾纏 拓荒者坐穩西區龍頭寶座

馬刺開季驚奇不再，昨天（15號）遭勇士迎頭痛擊，慘敗37分，今日雖與拓荒者殺得難分難解，里拉德（Damian Lillard）與西蒙斯（Anfernee Simons）三分冷箭，加上哈特（Josh Hart）關鍵抄截灌籃，終場還是以110比117飲恨。

這也是馬刺過去8場所吞的第7敗，戰績持續校正回歸下探。而在爵士逢亂流之際，此役被嚇出一身冷汗的拓荒者趁機站穩西區龍頭寶座，葛蘭特（Jerami Grant）攻29分，里拉德繳22分、11助攻，西蒙斯添23分；馬刺以伯爾特（Jakob Poeltl）獲31分、14籃板為佳。