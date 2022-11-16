NBA ／單場轟153分刷新本季紀錄 國王扯網笑納4連勝
雷霆不久前才寫下單場145分本季最高分紀錄，今天（16號）就由火力爆發的國王打破，球隊以6成整體命中率加上20記三分，以153比121暴力扯碎籃網笑納4連勝。
開局慢熱的籃網僅在第2節前段拉近差距，但之後就一瀉千里任由國王宰割，最多慘輸到39分且讓對手下半場猛轟80分。勝負提前分出之下，主力末節也都早早退場休息。國王此役板凳得分更令人咋舌，153分中包辦了83分，超過一半。
戴維斯（Terence Davis）轟31分且包含7記三分，是國王替補暴徒。赫爾特（Kevin Huerter）也替球隊添19分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）另有17分、7籃板與7助攻全能演出；籃網以杜蘭特（Kevin Durant）打三節攻27分居首。
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