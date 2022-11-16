NBA ／布朗森領軍拉尾盤 尼克賞爵士本季主場首敗

不久前還是西霸天的開季最大驚奇爵士遭遇連敗亂流，今天（16號）迎戰對雷霆丟掉145分慘敗的尼克，只打3節好球，末節欲振乏力，反觀布朗森（Jalen Brunson）獨攬12分，以118比111賞給爵士本季主場首敗。

打完前3節還握有2分微幅領先，爵士決勝節超過1半出手都是三分，但執著外線嘗試沒收到成果，低迷命中率種下敗因。尼克由布朗森領頭，加上後場搭檔奎克利（Immanuel Quickley）也有可圈可點表現，拉尾盤勝出。

數據上，布朗森攻25分、8助攻，尼克板凳也發揮出色，奎克利添13分，辛姆斯（Jericho Sims）更繳11分、13籃板雙十成績；爵士部份，歐林尼克（Kelly Olynyk）獲27分、11籃板為佳，爵士先前主場5戰全勝，跟4戰全勝的金塊為聯盟唯二全勝隊伍。