NBA ／獨行俠險搞砸25分領先 唐西奇關鍵三分沉快艇

2020年與2021年分別都在季後賽狹路相逢，快艇可說見證唐西奇（Luka Doncic）巨星崛起。今天（16號）面對獨行俠，唐西奇又有佳作，轟下35分之餘還砍進熟悉左側45度角三分，讓快艇絕地大反撲功虧一簣，以101比103吞敗。

快艇疲軟上半場表現讓球隊最多落後達25分，不過下半場脫胎換骨，末節甚至一度超前，其中大功臣就是單節飆4記三分的貝頓（Nicolas Batum）。不過一度遭反超的獨行俠沒自亂陣腳，比三分互轟沒有落居下風，關鍵時刻也打開準星。

最後3分鐘，獨行俠連進4記三分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）先開砲，布拉克（Reggie Bullock）再補兩槍，唐西奇更在快失誤時拯救局面，飆高難度三分彈。快艇最後罰球刻意不進，但拚進攻籃板未果，也找不到人犯規，因而飲恨。

數據上，唐西奇獲35分、11籃板，兩項數據皆為獨行俠隊上之最。芬尼史密斯添21分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）也有16分進帳；快艇部份，喬治（Paul George）攻23分，但一口氣出現了多達10次失誤，貝頓則三分7投7中，挹注22分。