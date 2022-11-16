快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA ／獨行俠險搞砸25分領先 唐西奇關鍵三分沉快艇

聯合新聞網／ udn記者陳元廷／綜合外電報導
獨行俠唐西奇（右） 美聯社
獨行俠唐西奇（右） 美聯社

2020年與2021年分別都在季後賽狹路相逢，快艇可說見證唐西奇（Luka Doncic）巨星崛起。今天（16號）面對獨行俠，唐西奇又有佳作，轟下35分之餘還砍進熟悉左側45度角三分，讓快艇絕地大反撲功虧一簣，以101比103吞敗。

快艇疲軟上半場表現讓球隊最多落後達25分，不過下半場脫胎換骨，末節甚至一度超前，其中大功臣就是單節飆4記三分的貝頓（Nicolas Batum）。不過一度遭反超的獨行俠沒自亂陣腳，比三分互轟沒有落居下風，關鍵時刻也打開準星。

最後3分鐘，獨行俠連進4記三分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）先開砲，布拉克（Reggie Bullock）再補兩槍，唐西奇更在快失誤時拯救局面，飆高難度三分彈。快艇最後罰球刻意不進，但拚進攻籃板未果，也找不到人犯規，因而飲恨。

數據上，唐西奇獲35分、11籃板，兩項數據皆為獨行俠隊上之最。芬尼史密斯添21分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）也有16分進帳；快艇部份，喬治（Paul George）攻23分，但一口氣出現了多達10次失誤，貝頓則三分7投7中，挹注22分。

相關新聞

NBA／厄文禁賽僵局可望有解 傳最快21號落幕回歸

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天（17號）最新報導指出，厄文（Kyrie Irving）處份最快有望在21號解禁，屆時將可在主場迎戰灰熊比賽中復出。 如果算

NBA／開季低迷遭批 K湯：大家好像忘了我拿過四冠

勇士隊球星湯普森（Klay Thomposn）本季遭遇生涯低潮，整體命中率只有35.1%，創生涯新低，狀況不佳經常被外界批評，日前他接受《Bleacher Report》專訪，吐露心聲表示「我在這裡拿

NBA ／「浪花小弟」波爾狂轟36分 寫個人本季新高

勇士隊「浪花兄弟」之一的湯普森昨天休兵，由「浪花小弟」波爾頂上先發，他也在自己的搖頭娃娃之夜搶盡風采，全場20投12中、...

NBA／魔獸火鍋初體驗大嗑「痛風鍋」 還幫忙唱生日快樂歌

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹後，持續在台灣各地尋找美食，並於個人社群IG開直播，與世界各地的球迷分享，繼之前在夜市品嘗蚵仔煎、雞屁股後，昨日則是到火鍋店大嗑

NBA／本季新高 國王轟153分

明星後衛厄文歸隊遙遙無期，籃網隊昨天在客場吞下隊史最慘烈的一敗，讓國王隊轟下本季聯盟單場新高153分，也創下隊史正規賽4...

NBA／沒把握威廉森缺陣機會 公牛防守再潰堤不敵鵜鶘

前場以優勢火力挺過莫蘭特（Ja Morant）飆分，鵜鶘今天（17號）連續出賽再戰不見疲態，先發人人有功練，加上公牛先盛後衰，終場以124比110再下一城。 兩隊不久前才碰頭，英格倫（Brand

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。