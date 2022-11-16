NBA ／小史塔克頓繳代表作 美國男籃反彈克哥倫比亞
美國男籃在世界盃資格賽11月份階段首戰踢鐵板，遭巴西以94比79擊敗。事隔幾天時間重整旗鼓，靠加洛威（Langston Galloway）與名人堂傳奇史塔克頓（John Stockton）之子小史塔克頓（David）聯手飆分，以88以81戰勝哥倫比亞。
小史塔克頓與加洛威本場分別都攻下23分，他們兩人也挺身而出，在第4節替球隊守下勝利，不過美國贏球後距離取得2023年世界盃參賽資格還有一步之遙，目前美洲區晉級者僅只有加拿大。接下來資格賽賽程將於明年2月再次展開。
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