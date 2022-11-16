NBA ／莫蘭特飆36分做白工 灰熊末節熄火不敵鵜鶘

灰熊今天（16號）賽前一則喜一則憂，傑克森（Jaren Jackson Jr.）終迎來賽季初登板，但開季狀態火熱的貝恩（Desmond Bane）卻將缺賽2至3週。球隊此役末節全面熄火，糾纏3節後氣力放盡，以102比113敗給鵜鶘。

鵜鶘本場自己也有重要傷兵，威廉森（Zion Williamson）掛免戰牌，無緣跟同梯好友莫蘭特（Ja Morant），上演狀元榜眼之爭。灰熊前3節靠莫蘭特飆31分，力抗鵜鶘均衡火力發揮，沒想到決勝第4節竟遇到進攻大當機。

灰熊末節命中率僅23%，尤其三分線外10投盡墨，敵不過鵜鶘連放冷箭。數據上，麥凱倫（C.J. McCollum）獲30分、9助攻，英格倫（Brandon Ingram）與南斯（Larry Nance Jr.）各攻19分；復出的傑克森雖命中率不理想，但送5阻攻。