NBA ／波爾取代湯普森先發？ 柯爾強調暫不考慮

勇士開季表現掙扎且至今客場還1勝未拿，年輕球員扛不下重任自然是一大主因，威斯曼（James Wiseman）如今更將被下放G聯盟。不過另一關鍵因素則是湯普森（Klay Thompson）仍在調整的狀態，甚至外界出現考慮將他下放板凳的聲音。

尤其因湯普森需輪休，前場缺席時改由波爾（Jordan Poole）先發，他一掃陰霾有強勢表現。是否讓波爾上、湯普森下，教頭柯爾（Steve Kerr）則回應：「這不是我在考慮的，有湯普森的先發本季表現很好，更大問題是找到對的板凳組合。」

柯爾先前也曾解釋過自己對佈陣看法，「波爾與湯普森是很不同球員，前者更擅長持球打法，後者則專精無球。所以當柯瑞（Stephen Curry）下場時，我們當然要把波爾擺上場。不是說一定不會更改調度，但有湯普森先發可是聯盟頂先的」。