NBA ／威斯曼赴G聯盟出賽 波爾給目標1場出手50次

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）證實，年輕長人威斯曼（James Wiseman）暫離母隊，前往G聯盟出賽，且並未言明確定回歸時程。威斯曼對此就強調，不介意如此安排，而過來人波爾（Jordan Poole）更以自身經歷出言鼓勵。

柯爾所給出的時間表至少10天，但不排除更久，而威斯曼對赴G聯盟出賽一事則表示：「這都是籃球，我準備好去那裡，好好打比賽。」從G聯盟經驗成長茁壯，波爾也跟小老弟喊話，別把這視作「下放」亦或「懲罰」。

波爾進一步建議威斯曼說：「外部雜音會讓整件事更艱難，但每個人都有意見，別在意他們想的。威斯曼該保持專注，我們知道他很有天賦，具備所有成功條件。我會告訴他，去G聯盟1場出手50球，打出侵略性，即便吞技術犯規也無所謂。」