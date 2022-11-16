NBA ／湖人補強暫按兵不動 拚週六全員滿血回歸

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）先前報導，湖人先後陸續試訓了哈克雷斯（Maurice Harkless）、史奈爾（Tony Snell）與維斯坎普（Joe Wieskamp）。不過至今仍未有動作，資深記者史坦（Marc Stein）就有進一步分析。

史坦透露，湖人之所以選擇暫且按兵不動，原因是希望先盼傷兵歸隊，觀察全陣出擊後狀況再定奪。本季還未登場的施羅德（Dennis Schroder）跟布萊恩（Thomas Bryant）以及傷停連2場的詹姆斯（LeBron James）都預計週六19號復出。