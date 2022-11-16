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NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

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NBA ／波爾狂轟36分個人本季新高 柯爾：進攻表現太驚奇了

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
波爾在主場盡情發揮，生涯第13場得分超過30分。 美聯社
波爾在主場盡情發揮，生涯第13場得分超過30分。 美聯社

勇士隊「浪花兄弟」之一的湯普森昨天休兵，由「浪花小弟」波爾頂上先發，他也在自己的搖頭娃娃之夜搶盡風采，全場20投12中、轟下本季新高36分，率衛冕軍以132：95大勝馬刺隊，收下主場第6勝。

再度有「Logo Shot」演出的波爾，昨天飆進5記三分球，4節還有8分多鐘退場時受到主場球迷熱烈歡送，教頭柯爾也讚說：「波爾進攻表現太驚奇了。」

季前才和勇士簽下4年1.4億美元大約，這是波爾生涯第13場超過30分的賽事，笑說：「我喜歡這一切，全部都是。」

昨天前1萬名進場球迷，都可獲得贊助商虛擬貨幣交易平台FTX提供的波爾搖頭娃娃，讓他直呼有專屬娃娃是種榮幸；尷尬的是FTX上周無預警聲請破產，除早就做好的波爾搖頭娃娃，勇士球團已經暫停所有和FTX的相關活動。

勇士昨天半場就取得61：45領先，下半場差距持續擴大，避免吞下「背靠背」連敗；勇士當家球星柯瑞昨天只打27分鐘就收工，留下16分、5籃板、5助攻數據；衛冕軍主場雖有6勝1敗，下戰將作客鳳凰城對戰太陽隊，想突破本季客場零勝魔咒又遇挑戰。

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