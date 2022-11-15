NBA ／籃網禁賽厄文6場 球員工會考慮介入

籃網隊明星後衛厄文（Kyrie Irving），本月因捲入反猶太風波而遭籃網隊禁賽，禁賽至少5場，而下場出戰國王比賽，籃網也確定厄文將不會登錄。

《ESPN》報導有指出，籃網下戰客場迎戰國王的比賽，厄文將會持續禁賽，而這也是他至11月3日起被禁的第7場比賽，本週厄文不但與球隊老闆蔡崇信會面也與NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）見面，兩人都有對外公開表態厄文並不是反猶主義者，不過到今天厄文的回歸都還沒有定案，厄文更是在個人社群再次發文表示道：「我出生在這世界，不是為了參加宗教或政治戰爭，也不是要煽動社區種族不和諧。」

上週球員工會就有出來反彈籃網隊禁賽厄文，當時工會主席麥凱倫（C.J. McCollum）就曾表示厄文道歉很重要，並且希望他可以從這次事件記取教訓，根據知名記者史坦（Marc Stein）指出，厄文本人現在非常想上場比賽，也有消息指出若回歸日期依舊不能定案，工會將會進行介入。

籃網目前戰績排在東區倒數，兩天作客洛杉磯的比賽，老闆都有出席，當被問到厄文回歸時機時，他僅輕輕帶過：「厄文必須向人們表示歉意，不少人沒認知到，但這點很重要，他的道歉是在禁賽後才說的。」言下之意感覺還沒有要讓他回歸球場。