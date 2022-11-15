NBA ／差17歲姊弟戀 喬丹兒子被爆與皮朋前妻海邊約會

前公牛傳奇喬丹（Michael Jordan）二兒子馬克斯（Marcus Jordan），上週末被媒體直擊與一名身材火辣的女子在邁阿密海灘約會，而那名女子的身分也被曝光，就是喬丹隊友皮朋（Scottie Pippen）的前妻拉沙（Larsa Pippen）。

Marcus Jordan and Larsa Pippen are no longer pretending to be just friends

🔗: https://t.co/Pxbb1eBgxU https://t.co/HDAixsAjVL pic.twitter.com/SYh8t9B18Y — Glock Topickz (@Glock_Topickz) 2022年11月14日

過去馬克斯及拉沙，兩人緋聞就不斷，9月時兩人就曾被拍到過從親密的合照，當時雙方解釋彼此只是好朋友，不過隨著這次曝光的照片，兩人恐怕很難再否認戀情。

隨後《TMZ》消息指出，兩人已交往1個多月，目前正處於熱戀狀態，在邁阿密共度美好的時光，這對相差17歲的姐弟戀，也讓眾人感到十分神奇。

現年48歲的拉沙，於1997年和皮朋結婚，兩人育有四名子女，不過卻在2021年12月宣告離婚，隨後拉沙先與NBA球星畢斯利（Malik Beasley）傳出緋聞，鬧出一段風波，近期又被指出與喬丹二兒子正在交往。

而近期喬丹與皮朋關係交惡，曾經共創王朝的兩人，因兩年前喬丹為主角的「最後一舞」，皮朋多次批評喬丹醜化隊友，甚至出書說喬丹就是自私鬼，如今看到自己前妻與喬丹兒子這段關係，不知會作何感想。