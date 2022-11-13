NBA／湖人開季二度5連敗 戴維斯不滿隊友失誤多

12日湖人遭國王逆轉，吞下本季第二次五連敗，目前戰績僅2勝卻吞下了10敗，只比墊底火箭的2勝11敗好一點點，而針對此役輸球湖人「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）直接點出要害，認為球隊太多「我的錯」。

本場比賽當家老大哥詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢休息缺戰，戴維斯和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）撐起場子，分別拿下24、21分，湖人第兩節時一度有雙位數的領先，進入下半場時卻被逆轉最後以120：114不敵國王。

戴維斯很不滿在賽後表示，「我們有打出球商很高的時刻，有時候也很低」，並補充此場比賽中出現很多次「我的錯」，雖然他們勇於承認錯誤，但被國王打出14比5的攻勢，顯然就不該出現「我的錯」，但還是發生了2、3次。

此場衛斯特布魯克雖拿下21分，但卻有兩次關鍵失誤，一次是在第二節將要結束時因為慶祝手勢被吹技術犯規，國王取得球權後得分。下半場又出現防守失誤讓對手快攻上籃得分，讓人覺得戴維斯意有所指的就是他。