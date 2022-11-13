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NBA／熱火4人破20分 小鮑爾復出難阻黃蜂8連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火隊史特魯斯(右)今天攻下生涯次高31分，命中8記三分球同樣也是生涯第2多。 路透社
熱火隊史特魯斯(右)今天攻下生涯次高31分，命中8記三分球同樣也是生涯第2多。 路透社

腳傷痊癒的黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）在今天作客邁阿密的比賽中正式回歸，不過全場17投僅6中得到15分6籃板6助攻，熱火在4人超過20分的火力優勢下，下半場直接轟垮對手，以132：115連兩戰擊退黃蜂。

這是熱火本季第2次贏對手7分以上，過去連續6場比賽勝負差距都在個位數。

熱火此戰贏球關鍵出現在第三節。史特魯斯（Max Strus）和巴特勒（Jimmy Butler）聯手拿下21分，帶動團隊繳出76.2%的驚人命中率，從原本一度落後的局面反而大幅超前，奠定勝利基礎。史特魯斯攻下生涯次高31分，命中8記三分球同樣也是生涯第2多。

巴特勒8投6中獲得20分8助攻7籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）24分15籃板4助攻，文森（Gabe Vincent）20分，填補了赫洛（Tyler Herro）缺席的火力缺口。羅瑞（Kyle Lowry）則有12分11籃板8助攻的全能貢獻。

「我認為這就是我們應該打球的方式。」阿德巴約說。主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）也表示喜歡球隊在進攻端有這樣的球權流動模式。

黃蜂苦吞8連敗，和活塞成了東區後段般的難兄難弟，他們也是全聯盟唯一一支在11月沒有拿到勝利的球隊。洛齊爾（Terry Rozier）得到22分6助攻，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）20分8籃板。

黃蜂 熱火 小鮑爾 阿德巴約

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