棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄

2022年五人制世界盃棒球賽今天在墨西哥落幕，中華隊以2：0擊敗委內瑞拉、奪下季軍，今年創下各級世界盃棒球賽都獲前3名的歷史紀錄。

由於全球疫情減緩，各級世界盃陸續恢復，中華少棒隊7月29日到8月7日在台南舉行的U12世界盃率先拿下季軍。

緊接著8月26日到9月4日在墨西哥舉辦的U15世界盃、9月9日到18日在美國進行的U18世界盃，中華隊分別抱回季軍和亞軍。

另外，10月13日到23日在台北、台中舉辦的U23世界盃，中華隊獲得季軍，也寫下隊史新紀錄。