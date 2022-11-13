棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄
2022年五人制世界盃棒球賽今天在墨西哥落幕，中華隊以2：0擊敗委內瑞拉、奪下季軍，今年創下各級世界盃棒球賽都獲前3名的歷史紀錄。
由於全球疫情減緩，各級世界盃陸續恢復，中華少棒隊7月29日到8月7日在台南舉行的U12世界盃率先拿下季軍。
緊接著8月26日到9月4日在墨西哥舉辦的U15世界盃、9月9日到18日在美國進行的U18世界盃，中華隊分別抱回季軍和亞軍。
另外，10月13日到23日在台北、台中舉辦的U23世界盃，中華隊獲得季軍，也寫下隊史新紀錄。
首屆五人制世界盃11月5日登場，各隊經過9天競爭後結束比賽，中華隊順利奪下季軍，成為國際棒壇史上，首次同年度所有層級世界盃都進前3名的球隊。
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