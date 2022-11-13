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棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊在首屆五人制世界盃棒球賽奪下季軍。圖／中華棒球協會提供
中華隊在首屆五人制世界盃棒球賽奪下季軍。圖／中華棒球協會提供

2022年五人制世界盃棒球賽今天在墨西哥落幕，中華隊以2：0擊敗委內瑞拉、奪下季軍，今年創下各級世界盃棒球賽都獲前3名的歷史紀錄。

由於全球疫情減緩，各級世界盃陸續恢復，中華少棒隊7月29日到8月7日在台南舉行的U12世界盃率先拿下季軍。

緊接著8月26日到9月4日在墨西哥舉辦的U15世界盃、9月9日到18日在美國進行的U18世界盃，中華隊分別抱回季軍和亞軍。

另外，10月13日到23日在台北、台中舉辦的U23世界盃，中華隊獲得季軍，也寫下隊史新紀錄。

首屆五人制世界盃11月5日登場，各隊經過9天競爭後結束比賽，中華隊順利奪下季軍，成為國際棒壇史上，首次同年度所有層級世界盃都進前3名的球隊。

中華隊在首屆五人制世界盃棒球賽奪下季軍。圖／中華棒球協會提供
中華隊在首屆五人制世界盃棒球賽奪下季軍。圖／中華棒球協會提供

中華隊 棒球 U18世青賽 U23世棒賽 U12世界少棒賽

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