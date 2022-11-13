NBA／今日戰績表 塞爾蒂克泰托姆攻43分助隊打敗活塞拉出6連勝
NBA今日戰績表
籃網 110：95 快艇
爵士 112：121 巫師
塞爾蒂克 117：108 活塞
暴龍 104：118 溜馬
老鷹 109：121 76人
黃蜂 115：132 熱火
火箭 106：119 鵜鶘
拓荒者 112：117 獨行俠
NBA明日賽程
01:00 雷霆 vs. 尼克
07:00 爵士 vs. 巫師
07:00 灰熊 vs. 巫師
08:30 爵士 vs. 76人
09:00 金塊 vs. 公牛
10:00 勇士 vs. 國王(緯來體育台)
10:30 籃網 vs. 湖人(愛爾達體育1台）
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