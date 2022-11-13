NBA／今日戰績表 塞爾蒂克泰托姆攻43分助隊打敗活塞拉出6連勝

腳傷痊癒的黃蜂隊小鮑爾（LaMelo Ball）在今天作客邁阿密的比賽中正式回歸，不過全場17投僅6中得到15分6籃板6助攻，熱火在4人超過20分的火力優勢下，下半場直接轟垮對手，以132：115連兩

2022-11-13 12:26