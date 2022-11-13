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NBA／今日戰績表 塞爾蒂克泰托姆攻43分助隊打敗活塞拉出6連勝

聯合新聞網／ 整理
塞爾蒂克泰托姆攻下43分，助隊打敗活塞拉出6連勝。 美聯社
塞爾蒂克泰托姆攻下43分，助隊打敗活塞拉出6連勝。 美聯社

NBA今日戰績表

籃網 110：95 快艇

爵士 112：121 巫師

塞爾蒂克 117：108 活塞

暴龍 104：118 溜馬

老鷹 109：121 76人

黃蜂 115：132 熱火

火箭 106：119 鵜鶘

拓荒者 112：117 獨行俠

NBA明日賽程

01:00 雷霆 vs. 尼克

07:00 爵士 vs. 巫師

07:00 灰熊 vs. 巫師

08:30 爵士 vs. 76人

09:00 金塊 vs. 公牛

10:00 勇士 vs. 國王(緯來體育台)

10:30 籃網 vs. 湖人(愛爾達體育1台）

NBA戰績排行

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