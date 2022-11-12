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NBA／今日戰績表 柯瑞飆40分率勇士逆轉騎士

聯合新聞網／ 整理
柯瑞連2場拿到至少40分，率勇士拿下2連勝。 美聯社
柯瑞連2場拿到至少40分，率勇士拿下2連勝。 美聯社

NBA今日戰績表

金塊 112:131 塞爾蒂克

太陽 97:114 魔術

活塞 112:121 尼克

暴龍 113:132 雷霆

公鹿 93:111 馬刺

灰狼 13:114 灰熊

騎士 101:106 勇士

國王 120:114 湖人

NBA明日賽程

05:00 籃網 vs. 快艇

07:00 爵士 vs. 巫師

08:00 塞爾蒂克 vs. 活塞

08:00 暴龍 vs. 溜馬

08:30 老鷹 vs. 76人

09:00 黃蜂 vs. 熱火

09:30 火箭 vs. 鵜鶘

09:30 拓荒者 vs. 獨行俠(緯來體育台、ELTA1)

NBA戰績排行

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