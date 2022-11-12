NBA／今日戰績表 柯瑞飆40分率勇士逆轉騎士

NBA球賽是許多籃球迷想朝聖的地方，座位更是票價不菲，最靠近球場邊能與球員近距離接觸的座位，要上看數萬美金。一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯（LeBron James）身旁看球而爆紅，身份隨即被起底...

2022-11-12 12:18