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NBA／今日戰績表 柯瑞飆40分率勇士逆轉騎士
NBA今日戰績表
金塊 112:131 塞爾蒂克
太陽 97:114 魔術
活塞 112:121 尼克
暴龍 113:132 雷霆
公鹿 93:111 馬刺
灰狼 13:114 灰熊
騎士 101:106 勇士
國王 120:114 湖人
NBA明日賽程
05:00 籃網 vs. 快艇
07:00 爵士 vs. 巫師
08:00 塞爾蒂克 vs. 活塞
08:00 暴龍 vs. 溜馬
08:30 老鷹 vs. 76人
09:00 黃蜂 vs. 熱火
09:30 火箭 vs. 鵜鶘
09:30 拓荒者 vs. 獨行俠(緯來體育台、ELTA1)
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