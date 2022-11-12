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NBA／坐第一排同詹皇看球賽 長腿正妹「超狂資歷」曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯（LeBron James）身旁看球而爆紅，身份隨即被起底。圖擷自chrissyjinn instagram
一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯（LeBron James）身旁看球而爆紅，身份隨即被起底。圖擷自chrissyjinn instagram

NBA球賽是許多籃球迷想朝聖的地方，座位更是票價不菲，最靠近球場邊能與球員近距離接觸的座位，要上看數萬美金。一名長腿正妹因出現在湖人球星詹姆斯（LeBron James）身旁看球而爆紅，身份隨即被起底，「超狂資歷」引起網友熱議。

這名有亞洲面孔、超長美腿的正妹坐在詹皇身旁觀賞球賽，照片爆紅瘋傳，隨後有網友搜出她的背景，是模特兒金兜兜（本名：金詩迪），身高175公分，1999年在紐西蘭出生，11歲就曾受到北京舞蹈學院邀請入學，但她與父母選擇待在紐西蘭繼續升學，她的學經歷也相當厲害，中學時曾一度跳級，後續更考上紐西蘭第一名的奧克蘭大學，拿下經濟管理與會計雙學位，18歲時還獲得紐西蘭華裔小姐冠軍。

擁有高學歷的金兜兜，因為熱愛籃球放棄高薪工作，前往美國擔任NBA的特約官方人員，以及也是體育節目的主持人和模特兒，因此她時常出現在球場第一排，與許多知名球星、演藝名人有過合照，她在2019年還發文表示和詹皇握到手，讓不少粉絲十分欣羨。

金兜兜時常出現在球場第一排。圖擷自chrissyjinn instagram
金兜兜時常出現在球場第一排。圖擷自chrissyjinn instagram

詹姆斯

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