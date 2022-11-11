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NBA／湖人收到衛少交易報價 美媒爆料目標是巫師隊比爾

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星衛斯特布魯克。 美聯社
湖人球星衛斯特布魯克。 美聯社

湖人開季表現不佳，戰績僅2勝9敗。唯一的好消息是陣中球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）改從替補出發後，表現逐漸回暖，不過《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）今日卻透露，湖人已經收到衛斯特布魯克的交易報價，並且對巫師後衛比爾（Bradley Beal）有興趣。

根據海恩斯的消息指出，「湖人已經收到衛斯特布魯克的交易報價，但雙方還沒開始進行嚴肅的談判。」另外，關於先前湖人有意從溜馬交易來長人透納（Myles Turner）和射手希爾德（Buddy Hield）的交易留言，海恩斯給出否定的答案，「湖人內部人士覺得交易這兩位球員，也無法幫助湖人得到總冠軍。」

海恩斯進一步表示，「湖人真正的目標是比爾，不過那只有比爾要求交易才有可能發生，但比爾一直沒有意願這麼做。」事實上比爾今年夏天才剛與巫師簽下5年2.51億美元的合約並表示，「相信巫師可以奪冠！」所以短時間要看到比爾的交易案，應該相當困難。

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