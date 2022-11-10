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圖輯 「魔獸」哈沃德抵台 入境大廳擠爆接機球迷

攝影中心／ 記者黃仲明／攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。記者黃仲明/攝影

前NBA球星「魔獸」哈沃德晚上10點22分搭乘華航CI-163班機經韓國仁川機場轉機飛抵桃園國際機場，哈沃德下機後依一般程序通關入境，華航也安排四位地勤人員引導他通關入境，不少粉絲在管制區內與哈沃德自拍，他也盡力配合，到了入境大廳，，哈沃德看到滿滿的接機球迷，他大方地向球迷們揮手致意，更親自幫球迷在照片跟籃球上簽名。

現年36歲的哈沃德日前正式加盟雲豹，是台灣籃壇史上最大咖的洋將，他今天登機前於個人社群發布勁歌熱舞影片並發文寫道，「台灣，超人要來了！」。

哈沃德過去曾以NBA球星的身分兩度造訪台灣，他在美國登機前，於個人IG勁歌熱舞，並寫道，「我感謝每一位真心希望看見我贏的人，對於那些真心對待我且對我忠誠的人，我想和你們說聲感謝，我的目標是讓世界上所有人都面帶微笑，能透過最愛的運動完成目標是一種恩賜，台灣，超人要來了！」

前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，受到大批球迷歡迎。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，與球團高層合影。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，與球團高層合影。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，幫球迷簽名。記者黃仲明/攝影
前NBA球星「魔獸」哈沃德抵台，幫球迷簽名。記者黃仲明/攝影

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