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F1／2003舒馬克奪冠座駕 約4億7千萬拍出

中央社／ 日內瓦9日綜合外電報導
2003舒馬克奪冠座駕，約4億7千萬拍出。 歐新社
2003舒馬克奪冠座駕，約4億7千萬拍出。 歐新社

車神舒馬克（Michael Schumacher）2003年拿下F1世界冠軍所駕駛的法拉利（Ferrari）賽車，今天在瑞士日內瓦拍賣會中以近1500萬美元（4億7000萬台幣）拍出。

法新社報導，蘇富比公司（Sotheby's）拍賣官在這輛法拉利F2003-GA, Chassis 229賽車以1320萬美元落槌後說：「這部不尋常的車輛賣出了現代F1賽車的世界新高價。」

蘇富比稍後表示，在計入稅金和佣金後，這部賽車的最終成交價落在1490萬美元。

先前賽車的拍賣紀錄價750萬美元也是由舒馬克駕駛過的法拉利車創下，型號為F2001，由蘇富比2017年在紐約拍出。

今天得標者是從歐洲透過電話出價的買家，整個競價過程長達40多分鐘，遠超出預期。事先蘇富比估計，拍賣價可達到950萬瑞士法郎（逾960萬美元）。

上述拍賣官說，這是「歷來最不尋常的F1賽車之一」。

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