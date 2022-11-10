NBA／籃網放棄找被禁賽的尤多卡 扶正代理教頭馮恩
美國職籃NBA布魯克林籃網拔擢助理教練馮恩（Jacque Vaughn）擔任總教練，遞補先前遭開除的奈許（Steve Nash）。
美國媒體報導，11月1日奈許遭開除後暫代教頭的馮恩今天同意一項協議，將在2023至2024賽季擔任籃網總教練。
原本各界盛傳，籃網會找來遭禁賽的波士頓塞爾蒂克教頭尤多卡（Ime Udoka）接任總教練。
運動頻道ESPN報導，籃網最後選擇放棄尤多卡，是擔心找他來會引起風波。
尤多卡在本季開賽前夕遭球隊禁賽，因為他坦承與球隊女職員有不正當關係。
馮恩球員時期曾在2007年幫助聖安東尼奧馬刺拿下總冠軍，2016年加入籃網擔任助理教練，他先前曾任奧蘭多魔術總教練。
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