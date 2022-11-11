NBA／今日戰績表 拓荒者打敗鵜鶘拉出3連勝搶占西區第二
NBA今日戰績表
獨行俠 105：113 巫師
76人 95：104 老鷹
黃蜂 112：117(OT) 熱火
拓荒者 106：95 鵜鶘
NBA明日賽程
08:00 金塊 vs. 塞爾蒂克
08:00 太陽 vs. 魔術
08:30 活塞 vs. 尼克
09:00 暴龍 vs. 雷霆
09:00 公鹿 vs. 馬刺
10:30 灰狼 vs. 灰熊
10:00 騎士 vs. 勇士(緯來體育台)
11:00 國王 vs. 湖人
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