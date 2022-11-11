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NBA／今日戰績表 拓荒者打敗鵜鶘拉出3連勝搶占西區第二

聯合新聞網／ 整理
拓荒者隊葛蘭特(左)攻27分8籃板，助隊打敗鵜鶘拉出3連勝，搶占西區第二。 路透
拓荒者隊葛蘭特(左)攻27分8籃板，助隊打敗鵜鶘拉出3連勝，搶占西區第二。 路透

NBA今日戰績表

獨行俠 105：113 巫師

76人 95：104 老鷹

黃蜂 112：117(OT) 熱火

拓荒者 106：95 鵜鶘

NBA明日賽程

08:00 金塊 vs. 塞爾蒂克

08:00 太陽 vs. 魔術

08:30 活塞 vs. 尼克

09:00 暴龍 vs. 雷霆

09:00 公鹿 vs. 馬刺

10:30 灰狼 vs. 灰熊

10:00 騎士 vs. 勇士(緯來體育台)

11:00 國王 vs. 湖人

NBA戰績排行

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