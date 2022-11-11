NBA／今日戰績表 拓荒者打敗鵜鶘拉出3連勝搶占西區第二

身為NBA現今最具影響力的意見領袖之一，詹姆斯（LeBron James）日前也成為首位公開譴責厄文（Kyrie Irving）歧視言論的現役球星。不過他如今也認為籃網對自己老隊友禁賽5場，還制定6點

2022-11-11 11:25