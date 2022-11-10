NBA／今日戰績表 洛城對決湖人詹皇30分仍不敵快艇吞4連敗

灰狼主場迎戰太陽，上半場在難以阻擋對方火力掃射下，足足落後18分之多。第三節布克（Devin Booker）又錦上添花豪取16分，帶動球隊一度領先27分，也讓比賽早早就分出勝負。最終，太陽以129比1

2022-11-10 15:09