NBA／今日戰績表 洛城對決湖人詹皇30分仍不敵快艇吞4連敗
NBA今日戰績表
獨行俠 87：94 魔術
拓荒者 105：95 黃蜂
金塊 122：119 溜馬
爵士 126：119 老鷹
活塞 112：128 塞爾蒂克
尼克 85：112 籃網
火箭 109：116 暴龍
鵜鶘 115：111 公牛
太陽 129：117 灰狼
公鹿 136：132(2OT) 雷霆
灰熊 124：122(OT) 馬刺
湖人 101：114 快艇
騎士 120：127 國王
NBA明日賽程
08:00 獨行俠 vs. 巫師
08:30 76人 vs. 老鷹
08:30 黃蜂 vs. 熱火
09:00 拓荒者 vs. 鵜鶘(緯來體育台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言