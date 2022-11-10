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NBA／今日戰績表 洛城對決湖人詹皇30分仍不敵快艇吞4連敗

聯合新聞網／ 整理
湖人詹姆斯(左)攻下30分，仍不敵快艇吞下4連敗。 路透社
湖人詹姆斯(左)攻下30分，仍不敵快艇吞下4連敗。 路透社

NBA今日戰績表

獨行俠 87：94 魔術

拓荒者 105：95 黃蜂

金塊 122：119 溜馬

爵士 126：119 老鷹

活塞 112：128 塞爾蒂克

尼克 85：112 籃網

火箭 109：116 暴龍

鵜鶘 115：111 公牛

太陽 129：117 灰狼

公鹿 136：132(2OT) 雷霆

灰熊 124：122(OT) 馬刺

湖人 101：114 快艇

騎士 120：127 國王

NBA明日賽程

08:00 獨行俠 vs. 巫師

08:30 76人 vs. 老鷹

08:30 黃蜂 vs. 熱火

09:00 拓荒者 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

NBA戰績排行

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