NBA／魔獸來台打球 讓人想起他過往與布萊恩的心結回憶

T1職籃聯盟桃園永豐雲豹隊宣布，確定簽下擁有「魔獸」封號的前NBA巨星哈沃德（Dwight Howard），近日將從美國搭機啟程來台，12日舉辦加盟記者會。

哈沃德是2004年NBA選秀狀元，生涯18季共8次入選明星賽、5度獲選NBA年度第一隊，去年效力湖人隊奪下總冠軍，確定來台一事震撼國內球迷，他也是台灣籃壇有史以來最大咖洋將。

2012-13球季，離開老東家紐奧良的哈沃德來到洛杉磯湖人隊，與生涯進入尾聲的「黑曼巴」布萊恩並肩作戰。身高208公分的哈沃德打中鋒其實略矮，所以兼打大前鋒，該球季他以場均12.4個籃板球成為聯盟籃板王。

該季總冠軍是熱火。按照布萊恩方面的講法，布萊恩認為兩人合作潛力無窮，也準備交棒給魔獸，但魔獸有別的想法，擔心自己淪為第二個「俠客」歐尼爾，所以不願續約，改披休士頓火箭球衣。

儘管哈沃德2019-20球季重返湖人，但已人事全非，布萊恩2015-16球季退休，2020年1月墜機身亡。與布萊恩的這段心結往事，哈沃德後來也證實。