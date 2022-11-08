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NBA／爵士擊敗湖人登頂西區 爵士主帥：喜歡這對後場組合

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士後場組合康利（左）、塞克斯頓（右）。 美聯社
爵士後場組合康利（左）、塞克斯頓（右）。 美聯社

賽前西區第2的爵士今日在主場以139比116擊敗來訪的湖人，收下主場4連勝，戰績來到9勝3敗，而太陽輸給76人後戰績來到7勝3敗，雙方排名互換，爵士正式登上西區第一寶座。

爵士開季前12場比賽9勝3敗，也是他們自2005-2006賽季取得11勝1敗以來的最佳成績。老將控衛康利（Mike Conley）也大讚球隊全員皆兵，「我們有12個人可以上場，造成對手在錯位上的麻煩。」

休賽季期間，爵士一口氣賣掉戈貝爾（Rudy Gobert）和米契爾（Donovan Mitchell）兩位明星球員，雖然換回塞克斯頓（Collin Sexton）、馬卡南（Lauri Markkanen）等年輕球員，但仍不被看好，各大媒體皆預期排名將在西區倒數。

對此爵士總教練哈迪（Will Hardy）也坦言本來不看好康利和塞克斯頓的後場組合，「這對後場搭檔並不是我們一開始的計畫，但嘗試過後，教練的想法發生改變。」哈迪也表示會延長這對組合共同上場時間，「現在我喜歡他們的組合，他們能在場上互補。」

Collin Sexton Mike Conley Jr.

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