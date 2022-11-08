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NBA／米契爾率騎士打跑湖人：很尊敬詹姆斯

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
騎士球星米契爾（上籃者）。 美聯社
騎士球星米契爾（上籃者）。 美聯社

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯昨天回到克里夫蘭，但風采被曾經效力過的騎士隊搶走，騎士在米契爾33分領軍下以114：100收下8連勝，在東區排名僅次於9連勝的公鹿隊。

26歲的米契爾從小就是詹姆斯和騎士球迷，9月從爵士轉到騎士成「新一哥」，8連勝期間有6場得分超過30分，昨天更讓詹姆斯吞下回到家鄉的生涯第2敗。

米契爾提到，他很尊敬詹姆斯，但場上對決仍要想盡辦法留下勝利，他說：「很幸運可以和詹姆斯碰頭，但這不是交談或做什麼事的時候。」

昨天貢獻24分的騎士後衛葛蘭德也提到，詹姆斯為克里夫蘭貢獻良多，現在騎士匯集不同世代的好手，大家目標都是幫助球隊重返季後賽。

37歲的詹姆斯出身自俄亥俄州阿克倫，2003年從家鄉球隊騎士展開職業生涯，2016年更幫騎士奪下隊史首冠，終結克里夫蘭職業球隊52年的冠軍荒；本季已是詹姆斯第20個職業賽季，昨天雖攻下全隊最高的27分，但湖人下半場僅拿36分，讓他吞下19度回騎士第2敗，湖人本季戰績落到2勝7敗。

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