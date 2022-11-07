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NBA／史上罕見最忙碌一夜！15場比賽間隔每15分鐘開打

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA為了期間選舉安排全部休兵一天，而在明天以間隔15分鐘開打15場比賽，圖為湖人隊詹姆斯。 路透
NBA為了期間選舉安排全部休兵一天，而在明天以間隔15分鐘開打15場比賽，圖為湖人隊詹姆斯。 路透

為了台北時間後天美國期中選舉，NBA首度決定為此例行賽休兵一天，並於明天安排所有30隊出賽，有趣的是，從明天上午08時(台北時間)巫師坐客黃蜂開始，每15分鐘開打一場比賽，直到11時30分鐘最後一場騎士作客快艇，15場比賽間隔15分鐘，成了NBA史上最罕見的一次，單日15場比賽完全安排在不同時間開打，美媒形容是NBA最忙碌的一夜。

據美聯社報導，NBA此次主要是為了促進美國民眾參與投票，所以首度安排在期中選舉休兵一天。

NBA本賽季在美國時間感恩節、平安夜、明星賽期間及NCAA男籃決賽等日子，會安排全部賽程休兵一天。

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