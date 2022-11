NBA／史上罕見最忙碌一夜！15場比賽間隔每15分鐘開打

為了台北時間後天美國期中選舉,NBA首度決定為此例行賽休兵一天,並於明天安排所有30隊出賽,有趣的是,從明天上午08時(台北時間)巫師坐客黃蜂開始,每15分鐘開打一場比賽,直到11時30分鐘最後一場騎士作客快艇,15場比賽間隔15分鐘,成了NBA史上最罕見的一次,單日15場比賽完全安排在不同時間開打,美媒形容是NBA最忙碌的一夜。

All 30 NBA teams will be in action with 15 games on Monday (11/7) available for free on the new NBA App, with matchups tipping off 15 minutes apart!



