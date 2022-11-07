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NBA／開季10場缺陣8場 雷納德沒復出時程表
開季不到一個月，快艇隊就傳壞消息，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）不只今天碰爵士隊的比賽再缺陣，何時回歸也沒時間表。
雷納德上季進行右膝進行十字韌帶手術，整季報銷，新賽季目前只出賽過兩場，留下場均12.5分、6.5籃板和2助攻數據。
NBA上月底展開新賽季，連同今天已是雷納德本季第8場缺陣，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）提到，前十字韌帶斷裂後想回歸並非易事，季前就已經知道這狀況，「最重要的是他進長順利，我們會遵循醫療團隊，聰明面對這情形。」
先前快艇作客德州的客場2連戰，雷納德就沒隨隊，泰隆魯表示雷納德選擇自主訓練，「他在復原中，也漸入佳境，這是最重要的事。」快艇教頭補充說，目前雷納德並沒確切的回歸時程表，一切都要視身體狀況而定。
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