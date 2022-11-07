NBA／今日戰績表 騎士米契爾33分領軍擊敗湖人拉出8連勝

騎士所向披靡狀態毫無止歇跡象，上場即使雙槍掛免戰牌，靠全員火力發揮且有莫布里（Evan Mobley）單場8阻攻助威，照樣克敵。今天（7日）踢館湖人，雙槍回歸合砍57分，終場以114：100摘8連勝，

2022-11-07 09:18