NBA／今日戰績表 騎士米契爾33分領軍擊敗湖人拉出8連勝
NBA今日戰績表
騎士 114：100 湖人
公牛 104：113 暴龍
巫師 97：103 灰熊
爵士 ： 快艇
NBA明日賽程
08:00 巫師 vs. 黃蜂
08:15 火箭 vs. 魔術
08:30 雷霆 vs. 活塞
08:45 鵜鶘 vs. 溜馬
09:00 太陽 vs. 76人
09:15 雷霆 vs. 老鷹
09:30 拓荒者 vs. 熱火
09:45 暴龍 vs. 公牛
10:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊
10:15 尼克 vs. 灰狼
10:30 金塊 vs. 馬刺
10:45 籃網 vs. 獨行俠
11:00 國王 vs. 勇士(緯來體育台)
11:15 湖人 vs. 爵士
11:30 騎士 vs. 快艇
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