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NBA／今日戰績表 騎士米契爾33分領軍擊敗湖人拉出8連勝

聯合新聞網／ 整理
騎士隊米契爾(前)33分領軍，擊敗湖人拉出8連勝。 路透社
騎士隊米契爾(前)33分領軍，擊敗湖人拉出8連勝。 路透社

NBA今日戰績表

騎士 114：100 湖人

公牛 104：113 暴龍

巫師 97：103 灰熊

爵士 ： 快艇

NBA明日賽程

08:00 巫師 vs. 黃蜂

08:15 火箭 vs. 魔術

08:30 雷霆 vs. 活塞

08:45 鵜鶘 vs. 溜馬

09:00 太陽 vs. 76人

09:15 雷霆 vs. 老鷹

09:30 拓荒者 vs. 熱火

09:45 暴龍 vs. 公牛

10:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊

10:15 尼克 vs. 灰狼

10:30 金塊 vs. 馬刺

10:45 籃網 vs. 獨行俠

11:00 國王 vs. 勇士(緯來體育台)

11:15 湖人 vs. 爵士

11:30 騎士 vs. 快艇

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