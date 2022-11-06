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NBA／今日戰績表 公鹿字母哥缺陣仍贏雷霆拉出開季9連勝
NBA今日戰績表
國王 126：123(OT) 魔術
籃網 98：94 黃蜂
鵜鶘 121：124(OT) 老鷹
塞爾蒂克 133：118 尼克
雷霆 94：108 公鹿
火箭 117：129 灰狼
馬刺 101：126 金塊
拓荒者 ： 太陽
NBA明日賽程
04:30 騎士 vs. 湖人
07:00 公牛 vs. 暴龍
07:00 巫師 vs. 灰熊
11:00 爵士 vs. 快艇(緯來體育台12:00延播)
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