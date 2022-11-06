NBA／今日戰績表 公鹿字母哥缺陣仍贏雷霆拉出開季9連勝

上季有破繭而出的優異表現本有望暑假收穫大約，黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridges）卻涉嫌家暴自毀前程，如今他也達成認罪協議，雖躲過牢獄之災，但仍需接受3年緩刑，且NBA未來還是混沌不明，黃蜂球團

2022-11-06 11:38