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NBA／今日戰績表 公鹿字母哥缺陣仍贏雷霆拉出開季9連勝

聯合新聞網／ 整理
在字母哥缺陣下，公鹿隊中鋒洛培茲(左)強攻全隊最高25分，助隊打敗雷霆拉出開季9連勝。 路透社
在字母哥缺陣下，公鹿隊中鋒洛培茲(左)強攻全隊最高25分，助隊打敗雷霆拉出開季9連勝。 路透社

NBA今日戰績表

國王 126：123(OT) 魔術

籃網 98：94 黃蜂

鵜鶘 121：124(OT) 老鷹

塞爾蒂克 133：118 尼克

雷霆 94：108 公鹿

火箭 117：129 灰狼

馬刺 101：126 金塊

拓荒者 ： 太陽

NBA明日賽程

04:30 騎士 vs. 湖人

07:00 公牛 vs. 暴龍

07:00 巫師 vs. 灰熊

11:00 爵士 vs. 快艇(緯來體育台12:00延播)

NBA戰績排行

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