NBA／稱普里莫「露鳥」高達9次 前馬刺女心理師開告了
馬刺日前釋出極力栽培的2年級後衛普里莫（Joshua Primo）震驚全聯盟。隨後報導指出原因是普里莫多次暴露生殖器，今日前馬刺女心理治療師考森（Hillary Cauthen）也正式提告馬刺球團與普里莫，透露普里莫曾向他暴露生殖器多達9次。
考森今日在法庭聲淚俱下並指控，「起初發生這件事是在2021年12月與普里莫的心理會議，之後陸續暴露生殖器多達9次，在2022年1月開始多次向球團高層報告此事，但球隊始終沒有採取行動。」
普里莫的委任律師布力格（William J. Briggs II）則辯稱，「考森透過刻板印象和種族歧視散播恐懼，以謀取經濟利益」。布力格更進一步表示，「普里莫沒有故意將身體暴露給任何人，包括她。」
馬刺總管布福德（R.C. Buford）則發布聲明，「球隊不同意這些事實、細節和時間表的準確性。我們願意分享更多訊息，但會依循法律程序。我們球團將繼續維護最高標準，並努力按照我們的價值觀和文化生活。」
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