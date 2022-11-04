NBA／厄文拒為反猶太風波道歉 籃網罰無薪禁賽至少5場
美國職籃NBA布魯克林籃網今天宣布麾下球星厄文（Kyrie Irving）將禁賽至少5場，且不予支薪，因為球隊對他未能「明確表示自己沒有反猶太思想」感到失望。
綜合法新社和美聯社報導，厄文先前在推特（Twitter）發文，附上一部被認為具有反猶思想電影的連結，NBA總裁席佛（Adam Silver）希望厄文為此道歉，但遭厄文拒絕。數小時後，籃網表示，厄文「目前不適合與籃網為伍」。
籃網在聲明中說：「我們今天感到十分沮喪，當厄文有機會在記者會上澄清的時候，他拒絕明確表示自己沒有反猶太思想，也不願承認那部片有特定的仇恨內容。這不是他首次有機會澄清，但他錯失了機會。」
「他明明有機會否認反猶太行為，卻沒能做到，令人深感不安，這違背了球團的價值觀，並構成有害於團隊的行為。因此，我們認為他目前不適合與籃網為伍。」
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