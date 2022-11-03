NBA／灰狼雙塔行不通？ 巴克利：交易戈貝爾像傻瓜

灰狼隊今年在休賽季交易得到戈貝爾（Rudy Gobert）引起一陣轟動，這筆交易中灰狼付出幾乎所有未來的資產，確定以目前的球隊成員做為未來幾年的陣容核心。開季經過8場比賽後，傳奇名將巴克利（Charles Barkley）對這對雙塔組合表達不看好，稱這是一個錯誤的舉動。

灰狼開季至今的比賽內容讓巴克利看不下去，他表示，「灰狼像『傻瓜』一樣得到兩個7呎的球員，我討厭這種交易，他們兩人不能打擋拆，在我們這個時代會很強，但在現代籃球卻守不住對手，他們在進攻和防守端都沒有主導權。」

巴克利指的兩個7呎的球員很明顯是唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert），雖兩人都是傳統中鋒的身材，但唐斯具備外線投射的能力，唐斯也曾在戈貝爾正式加盟後表示是時候「爭冠軍」，並分析兩人的搭配，「戈貝爾的優勢就是我的劣勢，他的弱點則是我的優點，我們剛好能掩護彼此。」

不過唐斯此番言論並沒有反映在球隊表現上，灰狼昨日輸給太陽後，戰績4勝4敗，西區第9，球隊可能還需要不少磨合的時間。