NBA／今日戰績表 公鹿字母哥32分12板助隊擊敗活塞拉出開季7連勝

擁有75大球星三巨頭的湖人，在今天對鵜鶘第四節的最後一擊卻是交給兩位年輕小將處理，著實令人感到意外。然而初生之犢不畏虎，里夫斯（Austin Reaves）在邊線的精準發球，找到了大對角底線的萊恩（M

2022-11-03 16:23