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NBA／今日戰績表 公鹿字母哥32分12板助隊擊敗活塞拉出開季7連勝

聯合新聞網／ 整理
公鹿隊安戴托昆波(左)攻下32分12籃板，助隊擊敗活塞拉出開季7連勝。 美聯社
公鹿隊安戴托昆波(左)攻下32分12籃板，助隊擊敗活塞拉出開季7連勝。 美聯社

NBA今日戰績表

巫師 121：111 76人

塞爾蒂克 113：114(OT) 騎士

國王 107：110 熱火

老鷹 112：99 尼克

黃蜂 88：106 公牛

快艇 109：101 火箭

活塞 91：116 公鹿

暴龍 143：100 馬刺

爵士 100：103 獨行俠

灰熊 111：106 拓荒者

鵜鶘 117：120(OT) 湖人

NBA明日賽程

07:00 勇士 vs. 魔術(緯來體育台11點播出)

08:00 金塊 vs. 雷霆

NBA戰績排行

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