NBA／今日戰績表 公鹿字母哥32分12板助隊擊敗活塞拉出開季7連勝
NBA今日戰績表
巫師 121：111 76人
塞爾蒂克 113：114(OT) 騎士
國王 107：110 熱火
老鷹 112：99 尼克
黃蜂 88：106 公牛
快艇 109：101 火箭
活塞 91：116 公鹿
暴龍 143：100 馬刺
爵士 100：103 獨行俠
灰熊 111：106 拓荒者
鵜鶘 117：120(OT) 湖人
NBA明日賽程
07:00 勇士 vs. 魔術(緯來體育台11點播出)
08:00 金塊 vs. 雷霆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言