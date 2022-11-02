NBA／今日戰績表 籃網開除教頭奈許仍不振終場不敵公牛

上體育媒體人夏普（Shannon Sharpe）主持的談話節目時，目前仍待業中的哈沃德（Dwight Howard）透露，先前曾接觸籃網，但對方想要有投射能力的大個子而破局。夏普於是建議勇士或許是選項

2022-11-02 15:00