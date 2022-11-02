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NBA／今日戰績表 籃網開除教頭奈許仍不振終場不敵公牛

聯合新聞網／ 整理
公牛隊(紅衣)藉由擊敗籃剛開除教頭的網隊中止2連敗。 公牛隊官方推特
公牛隊(紅衣)藉由擊敗籃剛開除教頭的網隊中止2連敗。 公牛隊官方推特

NBA今日戰績表

公牛 108：99 籃網

勇士 109：116 熱火

魔術 108：116 雷霆

灰狼 107：116 太陽

NBA明日賽程

06:00 巫師 vs. 76人

07:30 塞爾蒂克 vs. 騎士

07:30 國王 vs. 熱火

07:30 老鷹 vs. 尼克

08:00 黃蜂 vs. 公牛

08:00 快艇 vs. 火箭

08:00 活塞 vs. 公鹿

08:00 暴龍 vs. 馬刺

08:30 爵士 vs. 獨行俠

10:00 灰熊 vs. 拓荒者

10:30 鵜鶘 vs. 湖人(緯來體育台11點延播)

NBA戰績排行

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