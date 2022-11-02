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NBA／今日戰績表 籃網開除教頭奈許仍不振終場不敵公牛
NBA今日戰績表
公牛 108：99 籃網
勇士 109：116 熱火
魔術 108：116 雷霆
灰狼 107：116 太陽
NBA明日賽程
06:00 巫師 vs. 76人
07:30 塞爾蒂克 vs. 騎士
07:30 國王 vs. 熱火
07:30 老鷹 vs. 尼克
08:00 黃蜂 vs. 公牛
08:00 快艇 vs. 火箭
08:00 活塞 vs. 公鹿
08:00 暴龍 vs. 馬刺
08:30 爵士 vs. 獨行俠
10:00 灰熊 vs. 拓荒者
10:30 鵜鶘 vs. 湖人(緯來體育台11點延播)
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