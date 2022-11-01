NBA／準絕殺助快艇止4連敗 喬治：為勝負扛全責

在同城的湖人隊昨天總算終止難堪的開季5連敗後，近期苦吞4連敗的快艇隊，今天也在喬治全場攻下35分、9籃板、8助攻、6抄截的全能演出，其中包括在比賽最後6.2秒投進準絕殺跳投下順利止敗，賽後喬治（Paul George）也直言，球隊過去幾場比賽輸掉比賽得方式確實讓人感到尷尬，甚至已經慢慢失去自我球風。

快艇在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）已連續缺陣4場比賽的情況下，今天在主場迎戰火箭又險些翻船，所幸喬治在本場比賽挺身而出，拿下35分、9籃板、8助攻、6抄截的全能數據，成為聯盟近25年來第二位拿下此數據的球員，前一人則是目前效力76人的哈登（James Harden）。

喬治今天不只數據全面，更在比賽最後6.2秒於火箭葛登（Eric Gordon）防守下，投進一記高難度的後撤步跳投，幫助快艇打破僵局最終也順利取勝。談到個人充滿主宰力的演出，喬治說：「我現在必須為球隊的勝負扛起全責，無論是誰在陣中、誰又缺陣，我完全有能力和意願帶領這支球隊贏球，到目前為止我已經為此付出許多。」

對於球隊過去一段4連敗低潮，喬治也坦言球隊的輸球方式確實讓人很難接受，「今天這一勝對我們來說很重要，不是說不尊重對手，但我們先前對手不是強隊，先前輸球方式說實話實在很讓人難堪」。