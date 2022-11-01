快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

NBA／超越卡特成為得分榜第19 KD：他是我的偶像

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網球星杜蘭特。 法新社
籃網球星杜蘭特。 法新社

籃網今日在主場面對溜馬，靠著杜蘭特（Kevin Durant）36分、7助攻、9籃板的優異表現帶領向以116：109擊敗溜馬，收下本季第2勝，賽後杜蘭特的生涯總得分超越卡特（Vince Carter），獨居歷史第19名。

杜蘭特賽後受訪時表示，「我在比賽中不知道自己在歷史得分排行榜的哪個位置，通常是別人跟他說超越誰的紀錄才知道。」

談到被他超越的卡特，杜蘭特說，「他（卡特）是我兒時的偶像，我以他為榜樣，能夠超越他很酷，我很開心穿著籃網球衣完成這一點。」杜蘭特也透露自己人生的第一件NBA球衣，就是卡特的暴龍隊球衣。

Kevin Durant Vince Carter

相關新聞

NBA ／自己找新東家遭籃網打槍 哈沃德：要會投籃的大個子

NBA新賽季開打至今，上季效力於湖人的「魔獸」哈沃德（Dwight Howard），依然未與球隊簽約，前陣子更是有風聲台灣職籃球隊正在積極洽談，而哈沃德在節目受訪中透露自己曾與籃網交談，但管理層告訴他

NBA／準絕殺助快艇止4連敗 喬治：為勝負扛全責

在同城的湖人隊昨天總算終止難堪的開季5連敗後，近期苦吞4連敗的快艇隊，今天也在喬治全場攻下35分、9籃板、8助攻、6抄截...

NBA／超越卡特成為得分榜第19 KD：他是我的偶像

籃網今日在主場面對溜馬，靠著杜蘭特（Kevin Durant）36分、7助攻、9籃板的優異表現帶領向以116：109擊敗溜馬，收下本季第2勝，賽後杜蘭特的生涯總得分超越卡特（Vince Carter）

NBA ／曝19歲當爸心路歷程 泰托姆一度擔憂打壞選秀身價

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）現年才24歲，不過已有位5歲兒子，後者在球場也儼然是小小名人，深受當地球迷喜愛，他寵溺兒子模樣也常出現在媒體版面。不過泰托姆日前接受專訪提到，自己19歲當

NBA ／與安東尼婚姻觸礁 妻憶2011年轉投尼克是開端

安東尼（Carmelo Anthony）妻子拉拉（La La）去年向法院訴請離婚，雙方現在也處於分居狀態，她日前就在Podcast節目當來賓時透露，當初安東尼如願從金塊被交易到家鄉球隊尼克，是彼此婚姻

NBA／聯盟拋「硬上限」風向球 外媒稱若強推恐釀封館

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前報導，NBA聯盟官方與球員工會12月中前，可以決定是否於明年底提前終止現存勞資協議，而聯盟方面在近期拋出震撼彈，意圖推動所謂團隊薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。