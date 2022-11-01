NBA／超越卡特成為得分榜第19 KD：他是我的偶像

籃網今日在主場面對溜馬，靠著杜蘭特（Kevin Durant）36分、7助攻、9籃板的優異表現帶領向以116：109擊敗溜馬，收下本季第2勝，賽後杜蘭特的生涯總得分超越卡特（Vince Carter），獨居歷史第19名。

杜蘭特賽後受訪時表示，「我在比賽中不知道自己在歷史得分排行榜的哪個位置，通常是別人跟他說超越誰的紀錄才知道。」

談到被他超越的卡特，杜蘭特說，「他（卡特）是我兒時的偶像，我以他為榜樣，能夠超越他很酷，我很開心穿著籃網球衣完成這一點。」杜蘭特也透露自己人生的第一件NBA球衣，就是卡特的暴龍隊球衣。