NBA／明年選秀大物法國巨人溫班亞馬 球隊擺爛拚順位？

NBA才剛開季就有人爭墊底？NBA每年選秀順位與前一季戰績相關、戰績越差越有機會抽到前段順位籤，官方今年似乎毫不避諱爭狀元籤話題，他們買下明年選秀狀元熱門人選、溫班亞馬所屬的大都會92隊的法職賽事，是NBA首度轉播非官方所屬賽事，這也引發球迷熱議，究竟哪隊最有希望搶到被力捧的溫班亞馬？

狀元大熱門：法國蜘蛛人

NBA選秀制度是與前一季戰績掛鉤，為了防止球隊刻意擺爛爭墊底、影響賽事可看性，聯盟已經改過抽籤制度，變成現行的倒數前三有最高的機率抽中狀元籤（14%），其餘好籤機率也高一些，但最高也就14%，避免各隊擺爛的太徹底。今年聯盟卻有「造神」做法，給了明年狀元熱門人選、法國巨人溫班亞馬更多話題性。

根據《NBA官方》報導，聯盟已購買法國職籃大都會92隊的賽事，這主要是為了該隊陣中綽號「法國蜘蛛人」的18歲大前鋒溫班亞馬，身高220公分的他臂展來到244公分，被認為是明年NBA選秀的狀元熱門人選，球迷能透過NBA APP、關注法國蜘蛛人的表現，也是NBA首度轉播非聯盟體系的賽事，做法令人訝異，顯然全美籃壇都在期待這位超新星。

擺爛拼抽籤！

這也讓各大媒體提前分析哪隊最有希望帶走溫班亞馬，據《雅虎體育網》報導，今年抽到狀元籤的魔術、重建中的馬刺、今年榜眼籤的雷霆、今年拿探花籤的火箭都持續展望未來，是今年競爭倒數前三名（等同於明年最佳抽籤機率）的熱門人選。近年強權爵士開季大甩賣，確立重建的方針、明年有三張首輪籤（另外25、27、29年也都各有三張）。

至於開季打得荒腔走板的湖人隊，僅有1勝5敗、慘排西區倒數第二，那他們有沒有機會搶明年的狀元籤？答案是沒有，湖人在2019年的戴維斯交易案中，包含2023年首輪籤交換權送到鵜鶘，代表鵜鶘明年有資格看完順位再換，對湖人來說，只有全力爭勝的選擇。

【更多精采內容，詳見 】