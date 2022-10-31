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NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯、戴維斯連線拆金塊終奪賽季首勝
NBA今日戰績表
鵜鶘 112：91 快艇
巫師 94：112 塞爾蒂克
尼克 108：121 騎士
勇士 114：128 活塞
灰狼 98：107 馬刺
魔術 105：114 獨行俠
火箭 109：124 太陽
金塊 110：121 湖人
NBA明日賽程
07:00 國王 vs. 黃蜂
07:00 76人 vs. 巫師
07:30 溜馬 vs. 籃網
07:30 老鷹 vs. 暴龍(緯來體育台)
08:00 活塞 vs. 公鹿
09:30 灰熊 vs. 爵士
10:30 火箭 vs. 快艇
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