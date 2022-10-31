快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯、戴維斯連線拆金塊終奪賽季首勝

聯合新聞網／ 整理
湖人詹姆斯(左)上籃，金塊約柯奇防守不及。 美聯社
湖人詹姆斯(左)上籃，金塊約柯奇防守不及。 美聯社

NBA今日戰績表

鵜鶘 112：91 快艇

巫師 94：112 塞爾蒂克

尼克 108：121 騎士

勇士 114：128 活塞

灰狼 98：107 馬刺

魔術 105：114 獨行俠

火箭 109：124 太陽

金塊 110：121 湖人

NBA明日賽程

07:00 國王 vs. 黃蜂

07:00 76人 vs. 巫師

07:30 溜馬 vs. 籃網

07:30 老鷹 vs. 暴龍(緯來體育台)

08:00 活塞 vs. 公鹿

09:30 灰熊 vs. 爵士

10:30 火箭 vs. 快艇

NBA戰績排行

相關新聞

NBA／戴維斯歸隊、衛少替補出頭 湖人三巨頭齊力碎金開胡

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）續任替補，今天（31日）對金塊繳出18分、8籃板與8助攻全能成績，歸隊的戴維斯（Anthony Davis）也砍23分、15籃板，搭配詹姆斯（LeBr

NBA／明年選秀大物法國巨人溫班亞馬 球隊擺爛拚順位？

NBA才剛開季就有人爭墊底？NBA每年選秀順位與前一季戰績相關、戰績越差越有機會抽到前段順位籤，官方今年似乎毫不避諱爭狀元籤話題，他們買下明年選秀狀元熱門人選、溫班亞馬所屬的大都會92隊的法職賽事，是

NBA／衛少替補出發成開胡功臣 教頭喊要替他贏回尊重

湖人今天（31號）回主場三喜臨門，不僅舉辦退休背號儀式榮耀初代球星麥肯（George Mikan），也迎回傷勢歸隊的戴維斯（Anthony Davis），當然更重要是三巨頭齊力替紫金軍團搶下賽季首勝，

NBA／衛冕軍勇士苦吞2連敗 格林坦言得找出問題根源

東區客場之旅碰了一鼻子灰，在黃蜂跟活塞手上苦嚐2連敗滋味，勇士陷入短暫撞牆期，教頭柯爾（Steve Kerr）強調，相信衛冕軍終會找回狀態，但也坦言現階段球隊有些找不到頭緒，格林（Draymond G

NBA／布克聯手保羅各司其職 太陽少艾頓照挫火箭

當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）踝傷預計缺賽1週，太陽今天（31日）照樣把握拿火箭進補的機會，剛過26歲生日的壽星布克（Devin Booker）砍30分，搭配保羅（Chris Paul）送

NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯、戴維斯連線拆金塊終奪賽季首勝

NBA今日戰績表 鵜鶘 112：91 快艇 巫師 94：112 塞爾蒂克 尼克 108：121 騎士 勇士 114：128 活塞 灰狼 98：107 馬刺 魔術 105：114

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。