NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯、戴維斯連線拆金塊終奪賽季首勝

NBA才剛開季就有人爭墊底？NBA每年選秀順位與前一季戰績相關、戰績越差越有機會抽到前段順位籤，官方今年似乎毫不避諱爭狀元籤話題，他們買下明年選秀狀元熱門人選、溫班亞馬所屬的大都會92隊的法職賽事，是

2022-10-31 17:07