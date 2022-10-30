NBA／未來主打替補？湖人衛少：我會繼續為球隊犧牲

湖人從去年開始戰績不佳，如今面臨開季五連敗的低潮，被當成「戰犯」的前MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）29日比賽改從板凳出發，貢獻出全隊次高的18分、8籃板和3助攻，沒想到還是無法為球隊拿下勝利，讓人絕對是不是「錯怪」他了？

衛斯特布魯克去年球季加盟湖人，整季82場比賽中只贏下30場，連附加賽都打不進去，許多人都認為衛斯特布魯克是「戰犯」之一。現在湖人為全聯盟唯一勝場還沒開張的球隊，衛斯特布魯克又開始被針對，不過28日衛少先是因傷缺陣，29日則改從板凳出發，做出如此「犧牲」的情況下，湖人的首勝仍是未開張。

對此衛斯特布魯克表示，從加入球隊開始，就願意為了球隊榮譽做出任何犧牲，但如今他已經從板凳出發，陣容改變後還是無法贏球，「從第一天開始，我就說過我是願意會球隊做任何事的人，我會為球隊做出犧牲，任何球隊有需要我做出犧牲的事；我多年來所做的，就是做到教練要我做到的事，我也會繼續下去。」

湖人如今腹背受敵，除了戰績煩惱，長人戴維斯（Anthony Davis）開季第5戰就因傷缺陣。對於陣容的改變，傳奇皮爾斯（Paul Pierce）先是狠批湖人派出全聯盟最爛的先發後場組合，甚至建議湖人球團應該直接重建球隊。

還有球迷建議交易老大哥詹姆斯（LeBron James），不要將詹皇生涯的「最後精華」繼續在湖人被浪費。種種壓力下，教練、總管、高層勢必要做出不同的調整，以安撫球員和球迷，維持球隊士氣。