快訊

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 字母哥聯手哈勒戴攻68分勝老鷹助公鹿拉出開季5連勝

聯合新聞網／ 整理
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下34分，助隊擊敗老鷹拉出開季5連勝。 擷圖自推特
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下34分，助隊擊敗老鷹拉出開季5連勝。 擷圖自推特

NBA今日戰績表

熱火 113：119 國王

勇士 113：120(OT) 黃蜂

溜馬 125：116 籃網

76人 114：109 公牛

老鷹 115：123 公鹿

雷霆 ： 獨行俠

灰熊 123：124 爵士

NBA明日賽程

03:00 鵜鶘 vs. 快艇

06:00 巫師 vs. 塞爾蒂克

06:00 尼克 vs. 騎士

06:00 勇士 vs. 活塞(緯來體育台)

07:00 灰狼 vs. 馬刺

07:30 魔術 vs. 獨行俠

09:00 火箭 vs. 太陽

09:30 金塊 vs. 湖人

NBA戰績排行

相關新聞

NBA／勇士招牌三分失靈延長不敵黃蜂 柯瑞返鄉踢鐵板

柯瑞（Stephen Curry）一年一度返鄉之旅踢到鐵板，今天（30日）赴夏洛特作客，勇士雖克服15分落後，但黃蜂展現十足韌性，拖進延長之後拉尾盤甩開對手，終場以120：113克敵。 小鮑爾（

NBA／國王新雙槍連線滅熱火 湖人成聯盟唯一未開胡隊伍

昨天（29日）靠狀元班切羅（Paolo Banchero）連6場得分20，魔術終收首勝，全聯盟還沒開胡就僅剩湖人與國王。而今天國王靠升先發菜鳥的穆雷（Keegun Murray）聯手新同學赫爾特（Ke

NBA／安比德輪休後歸隊 飆致勝三分率76人氣走公牛

76人與公牛今天（30號）紛紛迎回輪休球星，安比德（Joel Embiid）與拉文（Zach LaVine）讓彼此三劍客都完整起來，而最終是前者扮演致勝英雄，倒數18.1秒砍進致勝三分，助隊以114：

NBA／今日戰績表 字母哥聯手哈勒戴攻68分勝老鷹助公鹿拉出開季5連勝

NBA今日戰績表 熱火 113：119 國王 勇士 113：120(OT) 黃蜂 溜馬 125：116 籃網 76人 114：109 公牛 老鷹 115：123 公鹿 雷霆 ：

NBA／挺過楊恩狂飆42分 公鹿雙星合轟68分驚險保全勝

身為聯盟僅存的全勝隊伍，公鹿今天（30日）面臨險峻考驗，楊恩（Trae Young）狂飆42分，差點憑一己之力打破金身，不過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與哈勒戴（Jrue

NBA／菜鳥馬瑟倫爆發轟32分 籃網雙星飆分無用吞4連敗

開季有強勢開局但近幾場回歸平淡，溜馬菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）今天（30日）爆發，拿下32分，搭配球隊寄予厚望的中興少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也砍26分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。