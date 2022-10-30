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NBA／今日戰績表 字母哥聯手哈勒戴攻68分勝老鷹助公鹿拉出開季5連勝
NBA今日戰績表
熱火 113：119 國王
勇士 113：120(OT) 黃蜂
溜馬 125：116 籃網
76人 114：109 公牛
老鷹 115：123 公鹿
雷霆 ： 獨行俠
灰熊 123：124 爵士
NBA明日賽程
03:00 鵜鶘 vs. 快艇
06:00 巫師 vs. 塞爾蒂克
06:00 尼克 vs. 騎士
06:00 勇士 vs. 活塞(緯來體育台)
07:00 灰狼 vs. 馬刺
07:30 魔術 vs. 獨行俠
09:00 火箭 vs. 太陽
09:30 金塊 vs. 湖人
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