NBA／今日戰績表 詹皇獨木難撐湖人開季5連敗

76人與公牛今天（30號）紛紛迎回輪休球星，安比德（Joel Embiid）與拉文（Zach LaVine）讓彼此三劍客都完整起來，而最終是前者扮演致勝英雄，倒數18.1秒砍進致勝三分，助隊以114：

2022-10-30 11:07