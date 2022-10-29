NBA／今日戰績表 詹皇獨木難撐湖人開季5連敗
NBA今日戰績表
老鷹 136:112 活塞
黃蜂 93:113 魔術
騎士 132:123(OT) 塞爾蒂克
76人 112:90 暴龍
溜馬 127:117 巫師
尼克 108:119 公鹿
湖人 102:111 灰狼
公牛 124:129 馬刺
爵士 101:117 金塊
鵜鶘 111:124 太陽
火箭 111:125 拓荒者
NBA明日賽程
06:00 熱火 vs. 國王
07:00 勇士 vs. 黃蜂(緯來體育台11:00 D_Live)
07:30 溜馬 vs. 籃網
08:00 76人 vs. 公牛
08:00 老鷹 vs. 公鹿
09:00 雷霆 vs. 獨行俠
09:00 灰熊 vs. 爵士
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