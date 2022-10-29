快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

NBA／今日戰績表 詹皇獨木難撐湖人開季5連敗

聯合新聞網／ 整理
湖人還是找不到贏球方法苦吞開季5連敗 美聯社
湖人還是找不到贏球方法苦吞開季5連敗 美聯社

NBA今日戰績表

老鷹 136:112 活塞

黃蜂 93:113 魔術

騎士 132:123(OT) 塞爾蒂克

76人 112:90 暴龍

溜馬 127:117 巫師

尼克 108:119 公鹿

湖人 102:111 灰狼

公牛 124:129 馬刺

爵士 101:117 金塊

鵜鶘 111:124 太陽

火箭 111:125 拓荒者

NBA明日賽程

06:00 熱火 vs. 國王

07:00 勇士 vs. 黃蜂(緯來體育台11:00 D_Live)

07:30 溜馬 vs. 籃網

08:00 76人 vs. 公牛

08:00 老鷹 vs. 公鹿

09:00 雷霆 vs. 獨行俠

09:00 灰熊 vs. 爵士

NBA戰績排行

相關新聞

NBA／勇士招牌三分失靈延長不敵黃蜂 柯瑞返鄉踢鐵板

柯瑞（Stephen Curry）一年一度返鄉之旅踢到鐵板，今天（30日）赴夏洛特作客，勇士雖克服15分落後，但黃蜂展現十足韌性，拖進延長之後拉尾盤甩開對手，終場以120：113克敵。 小鮑爾（

NBA／國王新雙槍連線滅熱火 湖人成聯盟唯一未開胡隊伍

昨天（29日）靠狀元班切羅（Paolo Banchero）連6場得分20，魔術終收首勝，全聯盟還沒開胡就僅剩湖人與國王。而今天國王靠升先發菜鳥的穆雷（Keegun Murray）聯手新同學赫爾特（Ke

NBA／安比德輪休後歸隊 飆致勝三分率76人氣走公牛

76人與公牛今天（30號）紛紛迎回輪休球星，安比德（Joel Embiid）與拉文（Zach LaVine）讓彼此三劍客都完整起來，而最終是前者扮演致勝英雄，倒數18.1秒砍進致勝三分，助隊以114：

NBA／今日戰績表 字母哥聯手哈勒戴攻68分勝老鷹助公鹿拉出開季5連勝

NBA今日戰績表 熱火 113：119 國王 勇士 113：120(OT) 黃蜂 溜馬 125：116 籃網 76人 114：109 公牛 老鷹 115：123 公鹿 雷霆 ：

NBA／挺過楊恩狂飆42分 公鹿雙星合轟68分驚險保全勝

身為聯盟僅存的全勝隊伍，公鹿今天（30日）面臨險峻考驗，楊恩（Trae Young）狂飆42分，差點憑一己之力打破金身，不過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與哈勒戴（Jrue

NBA／菜鳥馬瑟倫爆發轟32分 籃網雙星飆分無用吞4連敗

開季有強勢開局但近幾場回歸平淡，溜馬菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）今天（30日）爆發，拿下32分，搭配球隊寄予厚望的中興少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也砍26分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。