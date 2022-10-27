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NBA／奈許執教首次遭驅逐出場 KD：我還在想他火氣去哪了
東區強權籃網與公鹿正面交鋒，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂砍43分、14籃板、5助攻、3火鍋，帶領公鹿110:99擊敗籃網，比賽當中籃網總教練奈許（Steve Nash）不滿裁判的判決罕見動怒，吞下2次技術犯規，執教生涯首度遭驅逐出場。
奈許在第3節還剩4分24秒時，因為抗議裁判吞下第1次技術犯規，籃網球員上前制止他，但他仍氣憤難平，持續對裁判抗議，最後也被吹第2次技術犯規遭驅逐出場。
Steve Nash was ejected from Nets-Bucks after receiving his second tech. pic.twitter.com/CWnlyFBIEr— SportsCenter (@SportsCenter) 2022年10月27日
這是奈許執教生執教生涯首度遭驅逐出場，賽後他向媒體解釋生氣的原因，「我在維護我的球員，米爾斯（Patty Mills）被安戴托昆波的手肘頂到喉嚨，但裁判沒吹犯規。」
對於自家教練暴怒，籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）則開玩笑地說，「奈許還在當球員時就經常對裁判說垃圾話，當了教練卻沒有被吹過技術犯規，我之前還在想他的火氣都到哪了？」
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