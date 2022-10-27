NBA／沒有球隊要 布萊德索轉戰CBA上海大鯊魚
上賽季效力於快艇隊與拓荒者隊的布萊德索（Eric Bledsoe），本季在未獲NBA球隊青睞後，決定轉戰CBA上海大鯊魚，同時這也是他在NBA打球12年後，首度轉戰海外職籃。
32歲的布萊德索上賽季為快艇打了54場比賽，其中29戰是先發，拿下場均9.9分、3.4個籃板和4.2次助攻，並在2月時被交易至拓荒者隊，但因傷問題遲遲無法上場，球隊也在7月時將他釋出。
布萊德所是在2010年以第一輪18順位被雷霆選中，隨後被交易至快艇、太陽、公鹿、鵜鶘、快艇與拓荒者等球隊，並在2019年與2020年分別入選年度防守一隊及二隊，只是近年在球場影響力不如以往，只能被NBA淘汰，本季將轉戰我國好手吳永盛的前東家上海大鯊魚延續球員生涯。
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