NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻33分助隊力克熱火
NBA今日戰績表
獨行俠 129：125(OT) 籃網
快艇 110：118 雷霆
熱火 110：123 勇士
灰熊 125：110 國王
NBA明日賽程
07:00 老鷹 vs. 活塞
07:00 黃蜂 vs. 魔術
07:30 騎士 vs. 塞爾蒂克
07:30 76人 vs. 暴龍
07:30 溜馬 vs. 巫師
08:00 尼克 vs. 公鹿
08:00 湖人 vs. 灰狼(緯來體育台11:00延播)
08:30 公牛 vs. 馬刺
09:00 爵士 vs. 金塊
10:00 鵜鶘 vs. 太陽
10:00 火箭 vs. 拓荒者
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