NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻33分助隊力克熱火

魔術狀元郎班切羅（Paolo Banchero）開季以來持續高檔演出，今天面對黃蜂，他僅上場27分鐘，就以14投8中轟進21分12籃板7助攻，生涯前6場比賽得均超過20分，成為史上第3位有如此表現的狀

2022-10-29 10:40