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NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻33分助隊力克熱火

聯合新聞網／ 整理
柯瑞(中)攻下33分，助勇士擊敗熱火。 路透
柯瑞(中)攻下33分，助勇士擊敗熱火。 路透

NBA今日戰績表

獨行俠 129：125(OT) 籃網

快艇 110：118 雷霆

熱火 110：123 勇士

灰熊 125：110 國王

NBA明日賽程

07:00 老鷹 vs. 活塞

07:00 黃蜂 vs. 魔術

07:30 騎士 vs. 塞爾蒂克

07:30 76人 vs. 暴龍

07:30 溜馬 vs. 巫師

08:00 尼克 vs. 公鹿

08:00 湖人 vs. 灰狼(緯來體育台11:00延播)

08:30 公牛 vs. 馬刺

09:00 爵士 vs. 金塊

10:00 鵜鶘 vs. 太陽

10:00 火箭 vs. 拓荒者

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