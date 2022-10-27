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NBA／今日戰績表 湖人第三節當機輸金塊吞開季4連敗

聯合新聞網／ 整理
金塊約柯奇(前)攻下31分3籃板9助攻助隊取勝，讓湖人吞下開季4連敗。 美聯社
金塊約柯奇(前)攻下31分3籃板9助攻助隊取勝，讓湖人吞下開季4連敗。 美聯社

NBA今日戰績表

魔術 92：103 騎士

老鷹 118：113 活塞

黃蜂 131：134(OT) 尼克

76人 109：119 暴龍

籃網 99：110 公鹿

溜馬 109：124 公牛

馬刺 122：134 灰狼

火箭 101：109 爵士

湖人 99：110 金塊

熱火 119：98 拓荒者

NBA明日賽程

07:30 獨行俠 vs. 籃網

08:00 快艇 vs. 雷霆

10:00 熱火 vs. 勇士(緯來體育台)

10:00 灰熊 vs. 國王

NBA戰績排行

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