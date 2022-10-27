NBA／今日戰績表 湖人第三節當機輸金塊吞開季4連敗

睽違470天終於在本季復出的西蒙斯（Ben Simmons），開季以來表現可說是不進反退，5場比賽下來一共只得到28分，另外場均還有6.8助攻、6.2籃板。而他每場出手僅5.4次，罰球命中率更低到只有

2022-10-28 12:17