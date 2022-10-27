NBA／今日戰績表 湖人第三節當機輸金塊吞開季4連敗
NBA今日戰績表
魔術 92：103 騎士
老鷹 118：113 活塞
黃蜂 131：134(OT) 尼克
76人 109：119 暴龍
籃網 99：110 公鹿
溜馬 109：124 公牛
馬刺 122：134 灰狼
火箭 101：109 爵士
湖人 99：110 金塊
熱火 119：98 拓荒者
NBA明日賽程
07:30 獨行俠 vs. 籃網
08:00 快艇 vs. 雷霆
10:00 熱火 vs. 勇士(緯來體育台)
10:00 灰熊 vs. 國王
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