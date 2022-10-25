T1聯盟／被柯爾故事激勵 廖哲億出任海神顧問兼助教

T1聯盟高雄全家海神隊今天宣布，深耕基層籃球十逾年的廖哲億出任籃球事務顧問暨助理教練，他出身高雄，除了擁有多年執教經歷，在籃球實務與管理層面、企業連結亦打下紮實基礎，秉持回饋家鄉的初衷與挑戰自我，期望讓更多人認識高雄全家海神隊，協助球隊邁向二連霸。

廖哲億基層執教經驗豐富，執掌普門中學期間HBL七度挺進八強，105學年、106學年封后，去年重返恩師「小娟姊」謝玉娟一三七體系，協助指導義守大學，今年則接下三民家商兵符，與此同時，再添海神籃球事務顧問暨助教新身分。

從執教跨入管理階層，廖哲億坦言是個挑戰，不僅是為家鄉職業隊貢獻所長，同時嘗試不同領域，豐富自身的籃球資歷。廖哲億說：「執行長李偉誠跟我分享柯爾（Steve Kerr）的故事，他的成功是從管理階層開始，透過了解球隊經營、管理、人事等多面向，看到不單是球隊光鮮亮麗一面，而是背後如何透過團隊協力合作，成就一支在地球隊的誕生，並孕育出總冠軍隊。」

海神新賽季即將登場，而廖哲億的球季早已揭開序幕，除了執教三民家商帶隊征戰，亦要兼顧海神隊事務、教練團訓練與家庭，廖哲億感謝小娟姊與海神隊在時間分配予以彈性空間，一方面透過海神隊教練團的參與，向總教練喬伊斯（Brendan Joyce）學習教練哲學與技術，另一方面也分享經驗，協助年輕球員成長。

廖哲億強調，「我自己的任務跟當教練很像，面對挑戰抱著持不服輸精神，因為不害怕失敗，所以選擇挑戰，為海神隊邁向二連霸努力，希望讓更多高雄人看見並認同高雄全家海神。」