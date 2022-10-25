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NBA／鵜鶘「傷」腦筋 英格倫進入腦震盪協議、幸威廉森無大礙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鵜鶘今天宣布英格倫（左）觸發聯盟腦震盪協議，歸期未定。 美聯社
鵜鶘今天宣布英格倫（左）觸發聯盟腦震盪協議，歸期未定。 美聯社

鵜鶘隊昨天「賠了夫人又折兵」，除以121：122敗給爵士隊，還接連折損3名球員，球團今天宣布英格倫（Brandon Ingram）觸發聯盟腦震盪協議，歸期未定，好消息是比賽中遭犯規重摔的威廉森（Zion Williamson）和瓊斯（Herb Jones）都沒嚴重傷勢。

鵜鶘教練格林（Willie Green）表示，明天和獨行俠的比賽，威廉森和瓊斯都還不確定是否上陣，不過兩人不至於有太大狀況。

威廉森昨天第四節8分07秒準備快攻灌籃時遭克拉克森（Jordan Clarkson）犯規毀掉，重摔後一度還想留在場上，但再一次攻手後就回到板凳，格林昨天賽後表示威廉森因傷無法再上陣；瓊斯之後也傷了膝蓋，但仍留在球場直到犯滿畢業。

格林提到，威廉森的摔傷可能更嚴重，會有些酸痛和瘀傷，英格倫被打到臉、瓊斯是傷到膝蓋，「沒什麼災難性傷勢，但我們必須在接下來幾天繼續觀察。」

格林一開始提到英格倫並沒進入腦震盪協議，之後才改變狀況；瓊斯的右膝經檢查後則是沒有大礙，球團會在之後投籃訓練後再看傷兵狀態。

Brandon Ingram Zion Williamson 鵜鶘

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